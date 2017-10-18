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Саид Гулария
© Фото: Личный архив

Гулария о гарантийном фонде: за кредиты бизнеса поручится государство

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О необходимости создания в Абхазии правительственного гарантийного фонда на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник правового управления Минэкономики республики Саид Гулария.

"В Министерстве экономики Абхазии возникла идея создания гарантийного фонда, основные функции которого будут заключаться в поручительстве по кредитам, которые могут выдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства кредитными организациями республики Абхазии. Очевидно, что предпринимательство в стране нуждается в кредитных ресурсах. И для этих целей мы хотим создать механизм, в соответствии с котором банки смогут выдавать деньги под поручительство создаваемого фонда", — рассказал Саид Гулария в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

17 октября в Министерстве экономики Республики Абхазия прошло совещание с представителями банковской сферы по вопросам создания институтов поддержки малого бизнеса. Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал участникам совещания об идее создания правительственного гарантийного фонда.

"Идея взята из зарубежной практики. Важно создать институты, которые будут работать системно и последовательно, накапливая опыт", — отметил он.

По словам Адгура Ардзинба, суть идеи состоит в том, что гарантийный фонд будет определять приоритетные проекты, которые должны соответствовать всем требованиям банка, предусмотренным законодательством и нормативными актами, за исключением обеспечения. Обеспечение полное или частичное может взять на себя государство через этот фонд.




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