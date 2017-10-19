Режиссер Тимошенко о "Ревизоре" РУСДРАМа: хохочем на репетициях

РУСДРАМ готовится к премьере. Спектакль "Ревизор" на абхазской сцене ставит режиссер Андрей Тимошенко. Чем уникален данный спектакль, Тимошенко рассказал в интервью Sputnik Абхазия.

"Впервые РУСДРАМ соприкасается с русской классикой, с пьесой Гоголя. Для меня это определенная ответственность, сложность и большое удовольствие. Это комедия, очень смешная, современная, интересная, как выяснилось. На репетициях мы хохочем и не можем пересмеяться. Думаю, что зритель, который придет на спектакль, будет приятно удивлен", рассказал Андрей Тимошенко.

Премьера спектакля "Ревизор" Николая Гоголя состоится 26 и 27 октября в 19.00. Билеты продаются в кассе театра и онлайн на официальном сайте РУСДРАМа.



