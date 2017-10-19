11:33 19 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Режиссер Андрей Тимошенко
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер Тимошенко о "Ревизоре" РУСДРАМа: хохочем на репетициях

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

РУСДРАМ готовится к премьере. Спектакль "Ревизор" на абхазской сцене ставит режиссер Андрей Тимошенко. Чем уникален данный спектакль, Тимошенко рассказал в интервью Sputnik Абхазия.

"Впервые РУСДРАМ соприкасается с русской классикой, с пьесой Гоголя. Для меня это определенная ответственность, сложность и большое удовольствие. Это комедия, очень смешная, современная, интересная, как выяснилось. На репетициях мы хохочем и не можем пересмеяться. Думаю, что зритель, который придет на спектакль, будет приятно удивлен", рассказал Андрей Тимошенко.

Премьера спектакля "Ревизор" Николая Гоголя состоится 26 и 27 октября в 19.00. Билеты продаются в кассе театра и онлайн на официальном сайте РУСДРАМа.


По теме

На все 100%: Хинтба рассказал об итогах 36 театрального сезона
Хинтба: онлайн-продажа билетов в театр - новшество для Абхазии
Ожидая "Ревизора": "обжигающее" начало нового сезона в РУСДРАМе
РУСДРАМ о премьере "Ревизора": костюмы поразят зрителя



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кировское водохранилище в Таласской области Киргизии, архивное фото
    Вода вне политики

    Сброс воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане является плановым и согласованным мероприятием, политики тут нет, заявили в Минсельхозе Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Слов не выкинешь…

    Слова Алмазбека Атамбаева о том, что он был не прав в отношении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, вызвали бурю эмоций в социальных сетях.

  • Марихуана, архивное фото
    Не картошкой единой

    Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

  • Миротворцы, архивное фото
    Смена состава

    Миротворческие мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровье приступили к ротации личного состава и техники.

  • Национальный банк Таджикистана, архивное фото
    Даем две недели

    Депутаты парламента Таджикистана, обсудив сложившуюся в банковской системе ситуацию, призвали председателя Нацбанка подать в отставку.

  • Спортивная трансляция по телевизору
    Под надзором "пипл-метра"

    В Узбекистане начнут следить за поведением телезрителей: специальные устройства "пипл-метры" будут фиксировать время и частоту просмотров.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает на церемонии по случаю развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа
    Шаг на Запад

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Глаз морской лисицы
Исключительное разнообразие и строгая индивидуальность всевозможных глаз
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia