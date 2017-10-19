Режиссер Тимошенко о "Ревизоре" РУСДРАМа: хохочем на репетициях

Премьера спектакля "Ревизор" Николая Гоголя состоится 26 и 27 октября в 19.00. Билеты продаются в кассе театра и онлайн на официальном сайте РУСДРАМа.
РУСДРАМ готовится к премьере. Спектакль "Ревизор" на абхазской сцене ставит режиссер Андрей Тимошенко. Чем уникален данный спектакль, Тимошенко рассказал в интервью Sputnik Абхазия.
Премьера спектакля "Ревизор" Николая Гоголя состоится 26 и 27 октября в 19.00. Билеты продаются в кассе театра и онлайн на официальном сайте РУСДРАМа.
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Представители Азербайджана и России заложили фундамент автомобильного моста через реку Самур, который свяжет две страны.
Армения и Россия планируют создать армянского национального авиаперевозчика, который будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100.