Тугуш: завод меда в Абхазии необходимо запустить в 2017 году

Одна из пяти золотых наград, которые завоевала абхазская продукция на Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", досталась абхазскому меду.
С чем связана задержка запуска завода по фасовке и фильтрации меда в Абхазии, радио Sputnik рассказал руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.
Одна из пяти золотых наград, которые завоевала абхазская продукция на Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", досталась абхазскому меду.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября в Сочи принимает участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает пресс-служба Кремля.
Абхазская детская юношеская школа кино и ТВ под руководством режиссера Валентина Вяткина создала новый фильм "Тайна белого луча". О том, как проходила работа над фильмом, о съемках, премьере, о планах и работе школы читайте в репортаже Асиды Квициния.
Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия в интервью Sputnik сказал, что республика будет добиваться включения национальной сборной по футболу в состав ФИФА.
Председатель Верховного суда Южной Осетии Илона Хугаева подала в отставку, она возглавляла его с 2012 года.
ЕБРР выделил средства на строительство газопровода TANAP – он станет частью Южного газового коридора, который усилит энергетическую безопасность Европы.
Правительство Армении одобрило подписание соглашения с Россией об автомобильном сообщении между двумя странами.
Предварительную стоимость создания космического ракетного комплекса "Байтерек" назвали в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Закрытая граница с Казахстаном сильно бьет по швейной промышленности Кыргызстана – одной из важнейших отраслей экономики страны.
Белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело против россиянина, который почти 20 лет получал две пенсии – и в России, и в Беларуси.
Центр госязыка Латвии дерусифицирует названия украинских городов – их латышское написание приблизили к украинскому произношению.
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что в ЕС необходимо ввести "военный Шенген", она собирается обсудить это на встрече глав государств Евросоюза.
Конституционный суд Молдовы в ответ на обращение правительства решит затянувшийся спор с президентом по министру обороны страны.
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что на границе Афганистана с Таджикистаном скапливаются серьезные силы "Талибана" и Исламского государства.
Алишер Усманов построит в Бухаре новый суперсовременный туристический комплекс, ориентированный на иностранных туристов.
Уволенный в 2016 году за критику военного парада Эстонии и союзников по НАТО спасатель Сергей Меньков продолжает поиски справедливости.
Председатель Верховного суда Южной Осетии Илона Хугаева подала в отставку, она возглавляла его с 2012 года.
ЕБРР выделил средства на строительство газопровода TANAP – он станет частью Южного газового коридора, который усилит энергетическую безопасность Европы.
Правительство Армении одобрило подписание соглашения с Россией об автомобильном сообщении между двумя странами.