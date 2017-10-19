Тугуш: завод меда в Абхазии необходимо запустить в 2017 году

"Меня многие спрашивают о том, когда мы запустим завод по фасовке и фильтрации меда в Абхазии. В Абхазии такого завода никогда не было. В последнее время, когда я находился на различных встречах и выставках в Москве, мне задавали вопрос, можем ли мы предоставить готовую продукцию? В основном интересуются люди, имеющие небольшие сети магазинов. Строительство завода началось еще в 2011 году в Очамчырском районе. Затем по политическим причинам, строительство было приостановлено. Сдвиг начался два года назад", — рассказал Тугуш в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

Одна из пяти золотых наград, которые завоевала абхазская продукция на Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", досталась абхазскому меду.