18:22 19 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Даур Тугуш
© Sputnik.

Тугуш: завод меда в Абхазии необходимо запустить в 2017 году

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

С чем связана задержка запуска завода по фасовке и фильтрации меда в Абхазии, радио Sputnik рассказал руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

"Меня многие спрашивают о том, когда мы запустим завод по фасовке и фильтрации меда в Абхазии. В Абхазии такого завода никогда не было. В последнее время, когда я находился на различных встречах и выставках в Москве, мне задавали вопрос, можем ли мы предоставить готовую продукцию? В основном интересуются люди, имеющие небольшие сети магазинов. Строительство завода началось еще в 2011 году в Очамчырском районе. Затем по политическим причинам, строительство было приостановлено. Сдвиг начался два года назад", — рассказал Тугуш в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу. 

Одна из пяти золотых наград, которые завоевала абхазская продукция на Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", досталась абхазскому меду.

 

По теме

Тугуш: на "Золотой осени" впервые дегустировали абхазский мед
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика
Вкусный выходной: мед, фейхоа и варенье на сельхозярмарке в Сухуме



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вывоз на старт ракеты, архивное фото
    Космические деньги

    Предварительную стоимость создания космического ракетного комплекса "Байтерек" назвали в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

  • Сотрудницы швейного цеха во время работы. Архивное фото
    Швейный кризис

    Закрытая граница с Казахстаном сильно бьет по швейной промышленности Кыргызстана – одной из важнейших отраслей экономики страны.

  • Российские банкноты, архивное фото
    Ласковый теленок…

    Белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело против россиянина, который почти 20 лет получал две пенсии – и в России, и в Беларуси.

  • Города мира. Днепропетровск
    На латышско-украинском

    Центр госязыка Латвии дерусифицирует названия украинских городов – их латышское написание приблизили к украинскому произношению.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Шенген для военных

    Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что в ЕС необходимо ввести "военный Шенген", она собирается обсудить это на встрече глав государств Евросоюза.

  • Конституционный суд
    Точки над "i"

    Конституционный суд Молдовы в ответ на обращение правительства решит затянувшийся спор с президентом по министру обороны страны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Глаз морской лисицы
Исключительное разнообразие и строгая индивидуальность всевозможных глаз
Шикарный вид: как выглядит сухумская свалка сверху
Шикарный вид: как выглядит сухумская свалка сверху
Российский паспорт: как его получить?
Гражданство РФ в упрощенном порядке

Соцсети

Sputnikabkhazia