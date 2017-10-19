Анжелика Бения о ВФМС: спорим с мексиканцами, чей перец острее

Планировалось, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи соберет 20 тысяч участников, но их оказалось на 10 тысяч больше, рассказала журналист Sputnik Абхазия Анжелика Бения, принимающая участие в фестивале.





"Организаторы фестиваля ждали около 20 тысяч участников, однако их уже около 30 тысяч. Программа фестиваля многообразная и интересная. Помимо научно-образовательных программ, параллельно проходят и культурно-спортивные мероприятия, в которых мы активно участвуем. Мексиканцы с нами спорят, что их перцы самые острые. Мы специально для них привезли абхазскую аджику", — рассказала Анжелика Бения по телефону из Сочи.