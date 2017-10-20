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Павел Салин
© Фото: fedpress.ru

Салин: ход Собчак с графой "против всех" может дать результаты

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Выдвижение фигуры от либерального фланга на выборах президента РФ – ожидаемо. То, что Ксения Собчак имеет скандальную репутацию и не совсем политик, ее политтехнологи попытались нивелировать ходом: голосуйте не за Собчак, голосуйте против власти, считает политолог Павел Салин.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. В своем Instagram она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. В видеообращении Собчак показано изображение бюллетеня, где название графы "Против всех" меняется на имя телеведущей.

"Собчак призвала голосовать за себя всех, кто против власти, заявив о том, что голосование за нее – это фактически возвращение графы "против всех". Поэтому основной риск, который существовал в отношении госпожи Собчак, что она не сможет консолидировать даже незначительную часть электората, попытались нейтрализовать этим ходом. И, скорее всего, это сможет дать результаты, — заявил радио Sputnik политолог Павел Салин.


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