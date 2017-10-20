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Мирабела Чанач
© Фото: Мирабела Чанач

Участница ВФМС в Сочи: итальянка извинилась, что Абхазия пока не признана

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Участница Всемирного молодежного форума в Сочи, студентка 4-го курса физико-математического факультета АГУ Мирабела Чанач в интервью радио sputnik Абхазия поделилась подробностями форума.

"Все благодарили президента Рауля Хаджимба за то, что он организовал встречу. Президента спрашивали о налаживании отношений между непризнанными независимыми республиками. Ребята просили организовывать культурные лагеря, где бы освещалась история нашей страны и других стран", — сказала Чанач.

По словам Мирабелы Чанач, на форум также приехал Фредерик Бегбедер – автор романа «Любовь живет три года»,  американец Ник Вуйчич, который ведет лекции по мотивации к жизни, а также итальянка, которая извинялась, что Италия до сих пор не признала Абхазию. 

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