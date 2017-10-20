Участница ВФМС в Сочи: итальянка извинилась, что Абхазия пока не признана

Участница Всемирного молодежного форума в Сочи, студентка 4-го курса физико-математического факультета АГУ Мирабела Чанач в интервью радио sputnik Абхазия поделилась подробностями форума.
Участница молодежного Форума в Сочи Чанач Мирабела о мероприятиях форума
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"Все благодарили президента Рауля Хаджимба за то, что он организовал встречу. Президента спрашивали о налаживании отношений между непризнанными независимыми республиками. Ребята просили организовывать культурные лагеря, где бы освещалась история нашей страны и других стран", — сказала Чанач.
По словам Мирабелы Чанач, на форум также приехал Фредерик Бегбедер – автор романа «Любовь живет три года», американец Ник Вуйчич, который ведет лекции по мотивации к жизни, а также итальянка, которая извинялась, что Италия до сих пор не признала Абхазию.