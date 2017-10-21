Лакоя: соцработа выявила безграмотность детей и домашнее насилие

"В рамках нашей работы мы охватили 110 детей. Из них 15 детей в возрасте 14-15 лет не посещают школу без причины. Мы смогли отправить в школу только одного ребенка. У большей части семей, с которыми мы работаем, один из родителей злоупотребляет алкоголем. Сталкиваемся со всеми видами домашнего насилия. В основном стараемся оказывать психологическую помощь. Для оказания иной помощи нам нужна милиция", — сказала Лакоя.