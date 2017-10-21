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Евгения Шамис
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Шамис рассказала, почему так важен молодежный фестиваль в Сочи

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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (39)
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Основатель и координатор проекта RuGenerations Евгения Шамис объяснила, почему ВФМС в Сочи важен и чем он отличается от тех, которые проходили в 1957, 1985 и 2017 годах.

"Здесь (на ВФМС в Сочи — ред.) встречается много людей из разных стран, и они обмениваются не тем, что говорят газеты, не тем, что говорят внешние источники. Они разговаривают друг с другом. Мне кажется, чем больше мы разговариваем между странами, между отраслями, между разными поколениями, тем больше понимания", — сказала Шамис корреспонденту радио Sputnik.

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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (39)

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