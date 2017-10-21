Шамис рассказала, почему так важен молодежный фестиваль в Сочи

Гагра – один из самых известных городов Абхазии. Гагрская колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан Гагрипш пользуются широкой популярностью как среди местного населения, так и среди туристов. Однако Sputnik предлагает отправиться в окрестности города, где можно найти не менее живописные уголки и памятники с древней историей.

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