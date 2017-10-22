Цкуа о команде Градского: готовимся к гастрольному туру

Певица из Абхазии Альдона Цкуа, которая участвовала в шестом телевизионном музыкальном проекте "Голос", в интервью Sputnik Абхазия поделилась ближайшими планами.

"В команде замечательные отношения, и мы скоро планируем гастрольный тур", — сказала Цкуа.

Альдона Цкуа прошла слепые прослушивания музыкального проекта "Голос" 1 сентября 2017 года и выбрала своим наставником Александра Градского. Во втором туре она исполнила песню "Не исчезай" Таривердиева в дуэте с Селимом Алахяровым, которого Александр Градский оставил в проекте.