Полотнов: чтобы прочувствовать Абхазию, нужно здесь жить

Ольга Кварчия называет себя классической домохозяйкой, она вязала, шила присматривала за внуками. Все так и продолжалось, пока у кукольницы не появилась швейная машинка. Семь месяцев назад из классической домохозяйки Ольга превратилась в профессиональную кукольницу.

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