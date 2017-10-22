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Валерий Полотнов
© Благотворительный фонд "Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря"

Полотнов: чтобы прочувствовать Абхазию, нужно здесь жить

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С 16 по 26 октября Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы в Сухуме" проводит второй российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок". В течение десяти дней художники России и Абхазии будут писать осенние пейзажи. В их числе Народный художник России, секретарь Союза художников России Валерий Полотнов.

"Я пишу небольшие этюды, которые выставляются на крупнейших выставках. Я уже написал Иверскую крепость, Каманский монастырь", — сказал Полотнов. 

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