Хинтба о РУСДРАМе: нас ждут "Большие гастроли"

"Благодаря соглашению, подписанному министерствами культуры Абхазии и России РУСДРАМ в рамках программы "Большие гастроли 2017" едет с гастролями в Россию. Наш театр выезжает со спектаклями "Ревизор" и "Братец Кролик и Братец Лис" в города Пятигорск и Элиста", — сказал Хинтба.

По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, гастроли состоятся с 5 по 10 ноября 2017 года.



