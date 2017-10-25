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Пресс конференция по случаю открытия нового сезона
© Sputnik. Бадрак Авидзба

Хинтба о РУСДРАМе: нас ждут "Большие гастроли"

Радио
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37 сезон Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера объявил открытым гендиректор театра Ираклий Хинтба на пресс-конференции 24 октября.

"Благодаря соглашению, подписанному министерствами культуры Абхазии и России  РУСДРАМ в рамках программы "Большие гастроли 2017" едет с гастролями в Россию. Наш театр выезжает со спектаклями "Ревизор" и "Братец Кролик и Братец Лис" в города Пятигорск и Элиста", — сказал Хинтба.

По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба,  гастроли состоятся с 5 по 10 ноября 2017 года. 


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