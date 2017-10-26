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Далила Пилия

Пилия: огромное количество американцев не доверяет собственным СМИ

© Sputnik / Томас Тхайцук
Радио
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Политолог Далила Пилия прокомментировала опрос Sputnik.Мнения, проведенный компанией Ifop, в ходе которого респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ.

Недоверие жителей Америки к СМИ отчетливо было видно во время президентских выборов в США, отмечает политолог Далила Пилия.

"Вокруг избранного, легитимного президента США до сих пор средства массовой информации ломают копья, одни "за" другие "против", — говорит она. 

СМИ играют огромную роль в каждом обществе, но отношение к любой информации у разной категории людей всегда разное. Одни воспринимают полученную информацию за истину, другие считают, что информацию надо проверить. Есть третья категория людей, которые вообще не верят в информацию, считает политолог.

По результатам опроса, проведенного старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, Ifop, значительная часть жителей США не доверяет американским телеканалам и изданиям.

Опрос в 2017 году был проведен компанией Ifop с 20 по 27 сентября в США. В опросе приняли участие 802 респондента в возрасте старше 18 лет.

Более половины американцев не доверяют своим СМИ
Более половины американцев не доверяют своим СМИ




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