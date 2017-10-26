Ардзинба о деловом форуме: договоримся о поставках в РФ инертных материалов

27 октября в Сухуме проходит VIII Абхазо-российский деловой форум. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал в интервью радио Sputnik о запланированных на полях форума мероприятиях.

Форум традиционно посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии. В рамках деловой программы Форума предполагается проведение четырех круглых столов, состоится очередное заседание российско-абхазского делового совета и биржа деловых контактов для представителей деловых кругов.

"Мы планируем подписать соглашение о поставках инертных материалов в Россию. Также планируется подписание соглашения между Торгово-промышленной палатой Абхазии и представителями Торгово-промышленной палаты регионов России", рассказал Адгур Ардзинба.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия вновь стало официальным информационным партнером VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме, участие в котором примут представители деловых кругов России и Абхазии.



