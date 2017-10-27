Барциц: в 2018 году абхазский мед поступит на российский рынок

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью во временной радиостудии Sputnik на VIII Абхазо-российском деловом форуме в Абхазии рассказал о своих ожиданиях от работы форума.





"Я буду говорить о том, как оптимизировать работу экспортно-ориентированных отраслей Абхазии. Хотелось бы договориться о правилах взаимодействия. И весь комплекс мер позволил бы нам интенсифицировать этот процесс поставок экспортно-ориентированной продукции на дружественные нам рынки, прежде всего на российский рынок", — сказал Барциц.