Барциц: в 2018 году абхазский мед поступит на российский рынок

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью во временной радиостудии Sputnik на VIII Абхазо-российском деловом форуме в Абхазии рассказал о своих ожиданиях от работы форума.
Участники VIII Абхазо-российского делового форума побывали в крупном агропромышленном комплексе в селе Кындыг Очамчырского района, который открыт по программе поддержки кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии.
Резолюция о независимости Каталонии, по которой прошло голосование в пятницу, состоит из 17 пунктов, рассматривающих различные аспекты независимости Каталонии.
Круглый стол "Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов России с Абхазией" прошел в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме в пятницу 27 октября.
Решение проблемы дефицита кадров в Южной Осетии необходимо начинать с реформ в высшем эшелоне управленцев республики, считают российские чиновники.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.
Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.
Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.
В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.
В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.
Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
Эстония готова поддержать западно-балканские государства на пути их вступления в Европейский союз при выполнении ряда условий.
Решение проблемы дефицита кадров в Южной Осетии необходимо начинать с реформ в высшем эшелоне управленцев республики, считают российские чиновники.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.