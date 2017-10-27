Пристансков: интерес российского потребителя к абхазскому товару увеличился

"Товарооборот между Россией и Абахзией по итогам января-августа 2017 года составил 155 миллионов долларов. Увеличение импорта произошло на 11,3% в части абхазских товаров на российский рынок. Это говорит о росте интереса со стороны российского потребителя", — сказал Пристансков.