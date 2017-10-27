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VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пристансков: интерес российского потребителя к абхазскому товару увеличился

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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Заместитель министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков в рамках VIII Абхазо-российского делового форума во временной радиостудии Sputnik привел статистику российско-абхазских взаимоотношений.

"Товарооборот между Россией и Абахзией по итогам января-августа 2017 года составил 155 миллионов долларов. Увеличение импорта произошло на 11,3% в части абхазских товаров на российский рынок. Это говорит о росте интереса со стороны российского потребителя", — сказал Пристансков.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)

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