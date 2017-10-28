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VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина: необходимо создание туристических кластеров

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Из временной студии радио Sputnik на деловом форуме президент "Абхазского Союза туризма", генеральный директор Центра поддержки российского бизнеса в Абхазии “Аидгылара” Анна Калягина рассказала, на каком уровне сейчас находится туризм в Абхазии.

"Мы находимся на стадии развития и совершенствования. Самое важное для нас — безопасность туриста и развитая инфраструктура. Абхазия – это не только море. Это потрясающая природа:  водопады, горы, альпийские луга, зимние виды спорта. Абхазия — прекрасная страна для восстановления здоровья", — сказала Калягина. 

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