Калягина: необходимо создание туристических кластеров

Из временной студии радио Sputnik на деловом форуме президент "Абхазского Союза туризма", генеральный директор Центра поддержки российского бизнеса в Абхазии “Аидгылара” Анна Калягина рассказала, на каком уровне сейчас находится туризм в Абхазии.

"Мы находимся на стадии развития и совершенствования. Самое важное для нас — безопасность туриста и развитая инфраструктура. Абхазия – это не только море. Это потрясающая природа: водопады, горы, альпийские луга, зимние виды спорта. Абхазия — прекрасная страна для восстановления здоровья", — сказала Калягина.