Калягина: необходимо создание туристических кластеров

Из временной студии радио Sputnik на деловом форуме президент "Абхазского Союза туризма", генеральный директор Центра поддержки российского бизнеса в Абхазии “Аидгылара” Анна Калягина рассказала, на каком уровне сейчас находится туризм в Абхазии.
Кабинет министров Испании вечером в пятницу утвердил меры по разрешению сложившейся в Каталонии ситуации.
Полюбившихся зрителям героев сериала "Очень странные дела" в ближайшие дни можно увидеть в новых сериях второго сезона в русской озвучке.
Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Политолог Далила Пилия рассказала, какие события ждут гордых каталонцев и как они отразятся на обстановке в мире.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.
Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.
Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.
В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.
В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.
Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.