Козаев: абхазский джем будут поставлять на Северный Кавказ





"Практически с первого форума бываю в Абхазии и наблюдаю за теми изменениями, которые происходит в экономике. Развитие в Абхазии наблюдается, форум дает свои положительные результаты, и мы это почувствовали. С каждым годом наблюдается развитие не только экономики, но и взаимоотношений между людьми, бизнесом. Много бизнесменов стали приезжать, раньше были северокавказские представители, а сегодня круг расширяется. Мы уже договорились о поставках в Северный Кавказ абхазских джемов", — сказал Козаев.