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Роин Козаев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Козаев: абхазский джем будут поставлять на Северный Кавказ

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (40)
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Из временной студии радио Sputnik заместитель министра экономического развития Южной Осетии Роин Козаев рассказал, о чем договорились в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в Абхазии.

"Практически с первого форума бываю в Абхазии и наблюдаю за теми изменениями, которые происходит в экономике. Развитие в Абхазии наблюдается, форум дает свои положительные результаты, и мы это почувствовали.  С каждым годом наблюдается развитие не только экономики, но и взаимоотношений между людьми, бизнесом. Много бизнесменов стали приезжать, раньше были северокавказские представители, а сегодня круг расширяется. Мы уже договорились о поставках в Северный Кавказ абхазских джемов", — сказал Козаев. 


Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (40)

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VIII Абхазо-российский деловой форум
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