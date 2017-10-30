Джопуа: необходимо принять закон об АНА и концепцию развития науки Абхазии

"Для совершенствования нормативных и правовых отношений между государством и АНА, для регулирования процессов, связанных с поступательным развитием науки в Абхазии, необходимо разработать и принять закон об Академии наук Абхазии и концепцию развития науки и инновационной деятельности в Абхазии", — отметил в своем выступлении на торжественном собрании в честь 20-летия АНА президент Академии наук Зураб Джапуа.