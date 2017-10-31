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Сергей Маркедонов
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Маркедонов ко Дню Черного моря: безопасность – основа сотрудничества

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Политолог Сергей Маркедонов считает, что в Черноморском бассейне проблемы безопасности не менее важны, чем экологические.

Политолог Сергей Маркедонов отметил, что не смотря на то, что День Черного моря связан с экологическими вопросами, важно обратить внимание на вопрос безопасности в регионе.

"Несмотря  на то, что традиция этого праздника связана с экологией, мне кажется, что это важный повод для разговора о более насущных проблемах, это безопасность, потому, что без обеспечения безопасности любое конструктивное сотрудничество в черноморском регионе вряд ли возможно", — сказал политолог в интервью радио Sputnik. 

Он напомнил, что прибрежная зона черноморского региона не отличается стабильностью.

"Даже если мы берем только прибрежные страны Черного моря, то мы увидим грузино-абхазский, грузино-осетинский конфликты, вооруженный конфликт в Донбассе, на территории Украины. Хотя Донбасс не прилегает к Черному морю, но Украина — черноморская страна", — добавил он.

Международный день Черного моря был учрежден  в 1996 году, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. План был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями, и существует опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории.  





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