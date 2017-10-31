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Сергей Никоненко
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Никоненко: в становлении режиссера Никиты Михалкова я сыграл главную роль

Радио
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Участник фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" Народный артист России Сергей Никоненко в радиостудии Sputnik Абхазия рассказал о своих любимых и главных ролях в кино.

"К любимым своим ролям я отношу и первую роль в фильме Герасимова "Люди и звери", и одну из главных ролей в его же фильме "Журналист". Я снимался у Шукшина, у Никиты Михалкова. Даже скажу, что в становлении Никиты Михалкова как режиссера я сыграл главную роль. Вот я какого режиссера вам воспитал, можно сказать", — рассказал Сергей Никоненко в интервью с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

При поддержке Министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые прошел фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" с участием известных деятелей культуры, композиторов, актеров и писателей России. 





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