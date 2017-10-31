Никоненко: в становлении режиссера Никиты Михалкова я сыграл главную роль

При поддержке Министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые прошел фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" с участием известных деятелей культуры, композиторов, актеров и писателей России.
Участник фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" Народный артист России Сергей Никоненко в радиостудии Sputnik Абхазия рассказал о своих любимых и главных ролях в кино.
При поддержке Министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые прошел фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" с участием известных деятелей культуры, композиторов, актеров и писателей России.
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил журналистам в Брюсселе, что не планирует просить политического убежища.
Национальная библиотека Абхазии через видеомост из пресс-центра Sputnik приняла участие в Евразийском библиотечном интернет-форуме "Молодежь и книга – за мирное будущее", который прошел в Краснодаре во вторник 31 октября.
Неформальную встречу в женском составе провели представители правительства Республики Абхазия и движения "Послы доброй воли Абхазии".
Центральный комитет партии "Единая Осетия" избрал нового председателя - им стал спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.
Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.
Министр культуры и спорта Казахстана озвучил затраты, которые потребуются на внедрение казахского алфавита в новой латинской графике.
В Кыргызстане могут начаться проблемы с производством муки, которая мололась, в том числе, и из казахстанского зерна. И в этом нет никакой политики.
Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года – это позволит "снять угрозу" временных погранпостов на границе.
Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.
Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве.
Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного.
Посольство Таджикистана в России установило личности четырех из пяти граждан республики, погибших в понедельник в ДТП в Саратовской области.
Научно-просветительский комплекс Ислама Каримова опубликовал биографию первого узбекского лидера, согласно которой, у него помимо двух дочерей был еще и сын Петр.
В центре Таллина полиция застрелила вооруженного ножом мужчину – руководство силовиков считает применение оружия обоснованным.
Центральный комитет партии "Единая Осетия" избрал нового председателя - им стал спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.
Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.