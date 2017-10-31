Харчилава о призывниках 2017 года: примут участие в юбилейном параде Победы

Об особенностях осенней призывной кампании, которая стартовала в Абхазии 31 октября, на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник призывного пункта и начальник второго отделения республиканского военкомата Геннадий Харчилава.

"Думаю, что призыв пройдет на высоком уровне. Призывникам нынешней осени повезло в том плане, что они попали сразу на две юбилейные даты. Две недели назад мы отмечали 25-летия со дня создания Министерства обороны Абхазии. А 30 сентября 2018 года мы будем отмечать 25-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии. Те люди, которые придут служить этой осенью, примут участие в юбилейном параде Победы", — рассказал Геннадий Харчилава в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Подробности об особенностях призывной кампании 2017 года слушайте в аудиоподкасте.