17:11 01 Ноября 2017
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Владимир Лепехин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лепехин: миллиард рублей лежит у абхазов "в карманах"

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Генеральный директор института ЕврАзЭс Владимир Лепехин о том, где Абхазии взять миллиард рублей за год.

"Мииллиард рублей у абхазов лежит "в карманах", но почему-то все думают, что придет какой-то инвестор и вложит деньги. Инвесторы, конечно, нужны, но чтобы государство могло вести льготное кредитование, могло вложить целевым образом средства в какие-то приоритетные проекты, без которых экономика не может развиваться, нужны какие-то оборотные средства, в принципе, деньги в бюджете. Где взять миллиард, к примеру, в течение 2018 года? В Абхазию в год приезжает один миллион туристов, которые в среднем отдают за жилье 10 тысяч рублей. То есть в туристическую отрасль приходит 10 миллиардов рублей в год. Но люди, которые сдают жилье, как правило, не платят налогов", — отметил Владимир Лепехин в беседе с журналистом Sputnik Дарьей Чередник. 

Итоги VIII Абхазо-российского делового форума, который прошел в Сухуме 27 октября, в радиостудии Sputnik Абхазия подвели гендиректор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин и врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Симон Агрба.  





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