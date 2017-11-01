Лепехин: миллиард рублей лежит у абхазов "в карманах"

"Мииллиард рублей у абхазов лежит "в карманах", но почему-то все думают, что придет какой-то инвестор и вложит деньги. Инвесторы, конечно, нужны, но чтобы государство могло вести льготное кредитование, могло вложить целевым образом средства в какие-то приоритетные проекты, без которых экономика не может развиваться, нужны какие-то оборотные средства, в принципе, деньги в бюджете. Где взять миллиард, к примеру, в течение 2018 года? В Абхазию в год приезжает один миллион туристов, которые в среднем отдают за жилье 10 тысяч рублей. То есть в туристическую отрасль приходит 10 миллиардов рублей в год. Но люди, которые сдают жилье, как правило, не платят налогов", — отметил Владимир Лепехин в беседе с журналистом Sputnik Дарьей Чередник.

Итоги VIII Абхазо-российского делового форума, который прошел в Сухуме 27 октября, в радиостудии Sputnik Абхазия подвели гендиректор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин и врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Симон Агрба.



