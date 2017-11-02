Мерцхулава о фотоконкурсе ТПП: рассказать об Абхазии всему миру

Торгово-промышленная палата Абхазии объявляет о проведении фотоконкурса "Абхазия – Родина моя". Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала о целях и задачах конкурса.

"Главная цель конкурса — создать условия для формирования патриотического мировоззрения, продвижения положительного имиджа нашей страны, активной жизненной позицией, любви к родине, посредством творческих работ и социальной рекламы. Участником данного проекта может стать как профессионал, так и любитель. Победитель в каждой номинации получает денежный приз в размере 10 000 рублей. Участник, занявший второе место в каждой номинации, получает денежный приз в размере 5 000 рублей", — сказала Мерцхулава.

По словам Мерцхулава, один автор может подать не более 5 фотографий в любую номинацию.