Мерцхулава о фотоконкурсе ТПП: рассказать об Абхазии всему миру

По словам Мерцхулава, один автор может подать не более 5 фотографий в любую номинацию.
Торгово-промышленная палата Абхазии объявляет о проведении фотоконкурса "Абхазия – Родина моя". Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала о целях и задачах конкурса.
По словам Мерцхулава, один автор может подать не более 5 фотографий в любую номинацию.
Получить шенгенскую визу можно за два дня через посольство Франции в Москве, в случае подачи документов в других визовых центрах в РФ к этому сроку надо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно.
Действующий чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор вернется в спортивную организацию "Абсолютный бойцовский чемпионат" (UFC) только при условии совместного промоушена.
Каким может быть извержение вулкана по мощности и последствиям, вулканологи пока не могут предположить.
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Гражданин Грузии третий раз задержан за попытку нелегально проникнуть на территорию Южной Осетии – возбуждено уголовное дело.
Большинство продаваемых в секторе общественного питания Азербайджана импортных алкогольных напитков является контрафактным.
Как Армения собирается утилизировать радиоактивные отходы в ближайшие 10 лет, и сколько "мусора" накопилось за прошлые годы?