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Евгений Дмитриевич Дога
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Евгений Дога о музыке для кино: изучал церковную музыку, чтобы изобразить рай

Радио
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Композитор, Народный артист СССР Евгений Дога в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как написал первую музыку к кино.

"Режиссера Георгэ Водэ предложил мне написать музыку к фильму "Нужен привратник". Это была очень интересная работа.  Действия происходили по мотивам сказки румынского классика Иона Крянгэ, половина в раю, половина в аду. Фильм получил очень большие оценки на многих конкурсах.  В то время не было проблем с церковными книгами, церкви рушились, книги выбрасывались, я изучал церковную музыку для того, чтобы изобразить рай, а с адской жизнью я и так знаком", — сказал Дога. 

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