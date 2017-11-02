Евгений Дога о музыке для кино: изучал церковную музыку, чтобы изобразить рай

"Режиссера Георгэ Водэ предложил мне написать музыку к фильму "Нужен привратник". Это была очень интересная работа. Действия происходили по мотивам сказки румынского классика Иона Крянгэ, половина в раю, половина в аду. Фильм получил очень большие оценки на многих конкурсах. В то время не было проблем с церковными книгами, церкви рушились, книги выбрасывались, я изучал церковную музыку для того, чтобы изобразить рай, а с адской жизнью я и так знаком", — сказал Дога.