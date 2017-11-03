Елбакиев о пожарах зимой: зачастую загорается сажа в дымоходах

Чтобы избежать пожара в отопительный период, необходимо вовремя чистить дымоходы, соблюдать правила эксплуатации дровяных печей и электроприборов, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

"В осенне-зимний период причинами возгораний являются несколько факторов. Это неправильная эксплуатация электронагревательных приборов, дровяных печей в частном секторе. Зачастую не вовремя очищаются дымоходы от сажи ", — отметил Елбакиев в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

По словам Ираклия Елбакиева, МЧС республики проводит специальные семинары среди школьников о том, как нужно использовать электрические приборы, чтобы избежать пожаров. Также подобная работа проводится с населением, к сожалению, не удается охватить все население.



