Павлов о тексте этнографического диктанта: это будет сюрприз

О международном проекте "Большой этнографический диктант", который в Абхазии впервые пройдет 6 ноября, на радио Sputnik Абхазия рассказал помощник руководителя Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.
О том, какие шаги нужно предпринять для устойчивого роста экономики Абхазии, какие сферы деятельности необходимо реформировать, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Расширенная коллегия МВД Абхазии с участием президента Рауля Хаджимба состоялась в пятницу 3 ноября.
Брифинг, посвященный обменным гастролям культурного сезона "Россия - Абхазия 2017", в рамках которого в РУСДРАМе покажут два спектакля театра "Мастерская", прошел в Министерстве культуры Абхазии в пятницу 3 ноября.
В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.
Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.
Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.
Казахстанский системообразующий банк "Казком" опроверг слухи о банкротстве и ограничениях на снятие наличности.
Жители города Талас в Кыргызстане вновь собираются на митинг: они требуют извинений от действующего президента. Sputnik узнал за что.
В преддверии Всемирного дня мужчин Нацстатком Беларуси опубликовал портрет типичного представителя сильной половины населения республики.
Штаб защиты русских школ заявил новую акцию протеста — шествие за сохранение русского образования в Латвии.
Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона, и насколько жестко готова реагировать Москва?
Стремление изменить название государственного языка в Конституции Молдовы с молдавского на румынский – это настоящая "бомба", считают эксперты.
В учениях ОДКБ в Таджикистане примут участие порядка пяти тысяч военных и большое количество боевой техники.
Институт им. Пушкина разработал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который подтвердит владение языком как иностранным.
Правительство Эстонии останавливает действие сертификатов электронных удостоверений личности из-за риска кражи персональных данных.
В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.
Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.
Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.