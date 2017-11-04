Ерофеев об Абхазии и Каталонии: каждая история развода индивидуальна

"Ситуации "Абхазия-Грузия" и "Каталония-Испания" я каждый раз расцениваю индивидуально. Каждая история развода – это история двух личностей, двух персон, которые разводятся. Все нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Есть вещи, которые допустимы, а есть вещи, за которые нужно еще почесать голову. Мне кажется, что Каталония и Испания – это как раз та самая тема, которая не так уж зарифмовывается", — отметил Виктор Ерофеев в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Подробности слушайте в подкасте.