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Виктор Ерофеев
© Sputnik. Евгения Новоженина

Ерофеев об Абхазии и Каталонии: каждая история развода индивидуальна

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Параллель между ситуациями, сложившимися в Абхазии и Каталонии, в радиостудии Sputnik Абхазия провел современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий Виктор Ерофеев.

"Ситуации "Абхазия-Грузия" и "Каталония-Испания" я каждый раз расцениваю индивидуально. Каждая история развода – это история двух личностей, двух персон, которые разводятся. Все нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Есть вещи, которые допустимы, а есть вещи, за которые нужно еще почесать голову. Мне кажется, что Каталония и Испания – это как раз та самая тема, которая не так уж зарифмовывается", — отметил Виктор Ерофеев в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

Подробности слушайте в подкасте. 




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  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
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