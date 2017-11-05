Никоненко о следах войны в Сухуме: сердце мое на стороне абхазов

Народный артист России Сергей Никоненко в студии радио Sputnik Абхазия поделился своими впечатлениями об увиденных в Абхазии последствиях войны.
Форум соберет специалистов разных областей культуры, в дискуссиях и обсуждениях примут участие выдающиеся российские и зарубежные директора музеев, режиссеры, музыканты, художники.
О том, как прошел второй спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" на сцене РУСДРАМа в рамках культурного сезона "Россия — Абхазия 2017", читайте в материале корреспондента Sputnik.
К 2025 году должна начаться коммерческая эксплуатация беспилотных транспортных средств, проект осуществляется в рамках "Национальной технологической инициативы".
Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.
За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.
Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.
Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.
Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.
За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.
Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.
Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они "не указали реальную цель своего визита".
Авиакомпания "Сомон Эйр" начала полеты из таджикского города Куляба в Москву. Самолет был торжественно встречен в Международном аэропорту Внуково.
"Узбекистон темир йуллари" временно приостановила движение высокоскоростного поезда Afrosiyob по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент.
Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").
Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.
За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.
Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.