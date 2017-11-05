Никоненко о следах войны в Сухуме: сердце мое на стороне абхазов





"Я увидел в вашем городе разрушенные здания, следы этой чудовищной несправедливости, следы насилия государственных масштабов. Сердце мое на стороне абхазов. Я преклоняюсь перед теми молодыми людьми, которые отдали свои жизни. Да, за эту землю можно и жизнь отдать", — отметил Сергей Никоненко.