15:07 07 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Станислав Лакоба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Лакоба: об Октябрьской революции в Абхазии узнали с опозданием

Радио
Получить короткую ссылку
4410

О том, как Абхазия пережила Октябрьскую революцию 1917 года, на радио Sputnik Абхазия рассказал кандидат исторических наук Станислав Лакоба.

"В Абхазии с опозданием узнали об октябрьских событиях 1917 года. Мы знаем, что в 1917 году была и февральская революция, и о ней в Абхазии узнали с опозданием. Тогда не было такой связи, как сейчас. Было много разговоров и люди толком не понимали ничего. Что касается интеллигенции, то она была более продвинута. Много было в Абхазии русских людей, которые были озабочены этими событиями", — рассказал профессор АГУ, кандидат исторических наук Станислав Лакоба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.  

Полную версию интервью с историком слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиоподкасте. 

По теме

Лакоба: Февральская революция 1917 года дала Абхазии государственность



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первое заседание Клуба молодых политиков.
    Никаких бонусов

    Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.

  • Образовательно-просветительская экспедиция Послы русского языка
    Послы по-русски

    Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".

  • Лидеры Армении Казахстана России Кыргызстана и Таджикистана. Архивное фото
    "Энергичная" Армения

    Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?

  • Обновленный логотип Казкоммерцбанка
    Он будет жить!

    Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев опроверг недостоверную информацию о банкротстве системообразующего банка Qazkom.

  • Архивное фото премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова
    Без первых лиц

    На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не приглашены главы других государств.

  • Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
    100 лет Октябрю

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции и пожелал им успехов в труде.

  • Весенние полевые работы на полях
    Чрезвычайное село

    Фермерам Латвии не хватит ресурсов для начала следующего сезона – в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельхозотрасли.

  • Бранденбургские ворота, архивное фото
    Возмущенный посол

    Литовский посол в Германии Дарюс Семашка возмутился акцией по случаю 100-летия Октябрьской революции у Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Социологический опрос
    Народ против!

    Свыше 70% опрошенных граждан Молдовы считают, что государственный язык страны должен называться молдавским и лишь 23% – румынским.

  • Ёсуман Исмонзода, Манижа Тошболтаева и посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов
    На раз-два!

    Школьницы из Таджикистана завоевали первые места на международной олимпиаде по ментальной арифметике в Москве.

  • Продавец раскладывает свой товар на прилавке
    Плодоовощной контроль

    Узбекистан пересмотрит фитосанитарные требования к своей продукции с учетом международных стандартов и требований потенциальных импортеров.

  • Ратушная площадь. Таллинн
    Танковый "провал"

    Эстонский общественный деятель Леонид Цингиссер заявил, что после проезда американских танков по Ратушной площади Таллина на ней образовались провалы.

  • Первое заседание Клуба молодых политиков.
    Никаких бонусов

    Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.

  • Образовательно-просветительская экспедиция Послы русского языка
    Послы по-русски

    Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".

  • Лидеры Армении Казахстана России Кыргызстана и Таджикистана. Архивное фото
    "Энергичная" Армения

    Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
"Замки из людей" в Каталонии
LIVE: Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
Трансляция завершена: Торжественный марш в честь 76-й годовщине военного парада 1941 года
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia