Лакоба: об Октябрьской революции в Абхазии узнали с опозданием

"В Абхазии с опозданием узнали об октябрьских событиях 1917 года. Мы знаем, что в 1917 году была и февральская революция, и о ней в Абхазии узнали с опозданием. Тогда не было такой связи, как сейчас. Было много разговоров и люди толком не понимали ничего. Что касается интеллигенции, то она была более продвинута. Много было в Абхазии русских людей, которые были озабочены этими событиями", — рассказал профессор АГУ, кандидат исторических наук Станислав Лакоба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

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