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Глава Пицунды Виталий Хутаба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хутаба о сносе в Пицундском заповеднике: природе не нанесен ущерб

Радио
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Приведено в исполнение судебное решение о сносе незаконной постройки Хагуш Эрика Александровича на территории Пицундо-Мюссерского заповедника, идет опись имущества и разбор постройки, сообщила пресс-служба администрации президента Абхазии во вторник 7 ноября.

Как рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия глава Пицунды Виталий Хутаба, застройщик не нанес незаконной застройкой на территории заповедника значительного ущерба природе. 

"Решение суда выполняется, ведется сегодня разбор строения. Застройщику дают возможность в щадящем режиме разобрать строение", — рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия Хутаба.  





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