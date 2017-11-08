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Ираклий Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Пятигорске: дети трепетали

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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (21)
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О том, как прошел первый спектакль РУСДРАМа в Пятигорске в рамках программы "Большие гастроли", в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

"Спектакль прошел с огромным успехом. Дети просто трепетали от восторга, потому что они были вовлечены в действо. После спектакля к нам подходили люди и говорили, что вообще такого не видели", — рассказал Ираклий Хинтба.

8 ноября РУСДРАМ представил на сцене Пятигорского театра оперетты спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в рамках программы "Большие гастроли". 

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (21)

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