Ираклий Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Пятигорске: дети трепетали

О том, как прошел первый спектакль РУСДРАМа в Пятигорске в рамках программы "Большие гастроли", в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

"Спектакль прошел с огромным успехом. Дети просто трепетали от восторга, потому что они были вовлечены в действо. После спектакля к нам подходили люди и говорили, что вообще такого не видели", — рассказал Ираклий Хинтба.

8 ноября РУСДРАМ представил на сцене Пятигорского театра оперетты спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в рамках программы "Большие гастроли".