Григорян: при покупке бриллиантов нужно быть очень осторожным

Известно, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. От чего зависит их цена и как уберечь себя от подделки, рассказал эксперт по драгоценным камням Влад Григорян.
Сообщение об убийстве Дмитрия Озган в Гудауте поступило в дежурную часть в 21.50 в среду 8 ноября.
Это самая крупная партия наркотиков, изъятая за всю историю борьбы с наркопреступностью в Колумбии
Полученные учеными данные о жизнеспособности некоторых микроорганизмов могут быть применены для оценки возможности обнаружения жизнеспособных микроорганизмов на других объектах Солнечной системы и внутри малых тел в космическом пространстве.
В рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Беслане прошло открытие памятника Владимиру Ленину.
В Азербайджане хотят привлечь туристов на могилу одного из сподвижников имама Шамиля – Хаджи-Мурата. Но с начала, из Кунсткамеры нужно вернуть его голову.
Армения, в отличие других стран ЕАЭС, начнет размещать "страшные" картинки на сигаретных пачках лишь с июля 2018 года.
Более 40 граждан Казахстана, России и Узбекистана, обнаруженных в сирийских лагерях, перевезут в столицу Чечни.
Президент России Владимир Путин пригласил уходящего главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на международный культурный форум в Санкт-Петербурге.
Беларусь готова обсуждать с МВФ вопросы, по которым есть разногласия, и открыта к максимально тесному сотрудничеству для получения трехмиллиардного кредита.
Петиция журналиста Дениса Бартецкого о сохранении билингвального образования в Латвии набрала 10 тысяч голосов и будет направлена в Сейм.
В Сейме Литвы началось разбирательство в отношении лиц, ответственных за установку на поезда "Литовских железных дорог" российской системы безопасности "Клуб-У".
Ростуризм намерен включить предложение отдыха в Приднестровье в российскую систему оказания туристических услуг.
Все лидеры стран, входящих в ОДКБ, подтвердили участие в Минском саммите. Одна из его главных тем – безопасность южных границ Таджикистана.
Чего ждать от новой вехи в военно-техническом сотрудничестве Ташкента и Москвы, которая уже ознаменовалась целым рядом конкретных соглашений.
Вируская тюрьма в Эстонии заплатит заключенному 300 евро за то, что он дважды поскользнулся и упал на мокром полу.
В рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Беслане прошло открытие памятника Владимиру Ленину.
В Азербайджане хотят привлечь туристов на могилу одного из сподвижников имама Шамиля – Хаджи-Мурата. Но с начала, из Кунсткамеры нужно вернуть его голову.
Армения, в отличие других стран ЕАЭС, начнет размещать "страшные" картинки на сигаретных пачках лишь с июля 2018 года.