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Влад Григорян
© Sputnik. Айгюзель Кадир

Григорян: при покупке бриллиантов нужно быть очень осторожным

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Известно, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. От чего зависит их цена и как уберечь себя от подделки, рассказал эксперт по драгоценным камням Влад Григорян.

"Трудно отличить настоящий бриллиант от "симулянта". К сожалению, сейчас рынок наводнен бриллиантами — "симулянтами", которые даже специалистам средней квалификации трудно отличить от настоящих", — сказал Sputnik Григорян.

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