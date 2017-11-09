14:07 09 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Ахра Пачкория
© Sputnik.

Пачкория: больше всего жалоб в Абхазии на качество продуктов питания

Радио
Получить короткую ссылку
85 0 0

О том, с какими жалобами чаще всего обращаются жители республики в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, в Международный день качества на радио Sputnik рассказал глава ведомства Ахра Пачкория.

"Проверки соблюдения требований закона о защите прав потребителей в различных организациях страны по заданию руководства Госкомитета проводятся один раз в год. Наши люди стыдятся писать заявления с жалобами на некачественные услуги или товары. В основном это телефонные звонки, обращения на сайт комитета. Мы, конечно, реагируем, но основанием для проверки является письменное заявление. Чаще всего поступают жалобы на качество пищевой продукции", — рассказал Пачкория в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийские беженцы
    Прощай, Сирия!

    Более 40 граждан Казахстана, России и Узбекистана, обнаруженных в сирийских лагерях, перевезут в столицу Чечни.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент КР Алмазбек Атамбаев во время встречи в Кремле. Архивное фото
    Заходите к нам на огонек

    Президент России Владимир Путин пригласил уходящего главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на международный культурный форум в Санкт-Петербурге.

  • Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков
    Давайте говорить!

    Беларусь готова обсуждать с МВФ вопросы, по которым есть разногласия, и открыта к максимально тесному сотрудничеству для получения трехмиллиардного кредита.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Битва за язык

    Петиция журналиста Дениса Бартецкого о сохранении билингвального образования в Латвии набрала 10 тысяч голосов и будет направлена в Сейм.

  • Вагон поезда на железнодорожном вокзале Вильнюса, архивное фото
    Кто это сделал?

    В Сейме Литвы началось разбирательство в отношении лиц, ответственных за установку на поезда "Литовских железных дорог" российской системы безопасности "Клуб-У".

  • Тирасполь
    Руссо-туристо

    Ростуризм намерен включить предложение отдыха в Приднестровье в российскую систему оказания туристических услуг.

  • Государственные флаги на церемонии открытия учений ОДКБ на полигоне в Ростове
    Будут все!

    Все лидеры стран, входящих в ОДКБ, подтвердили участие в Минском саммите. Одна из его главных тем – безопасность южных границ Таджикистана.

  • Совместные российско-узбекские учения на полигоне Фориш
    Вооружай, но проверяй

    Чего ждать от новой вехи в военно-техническом сотрудничестве Ташкента и Москвы, которая уже ознаменовалась целым рядом конкретных соглашений.

  • За решеткой. Иллюстративное фото
    Поскользнулся, упал…

    Вируская тюрьма в Эстонии заплатит заключенному 300 евро за то, что он дважды поскользнулся и упал на мокром полу.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Глаза разбегаются от такой красоты
Музей автомобильного спорта в Сочи
Схватка акулы и дайвера
Акула вступила с дайвером в схватку за его обед
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia