Пачкория: больше всего жалоб в Абхазии на качество продуктов питания

О том, с какими жалобами чаще всего обращаются жители республики в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, в Международный день качества на радио Sputnik рассказал глава ведомства Ахра Пачкория.





"Проверки соблюдения требований закона о защите прав потребителей в различных организациях страны по заданию руководства Госкомитета проводятся один раз в год. Наши люди стыдятся писать заявления с жалобами на некачественные услуги или товары. В основном это телефонные звонки, обращения на сайт комитета. Мы, конечно, реагируем, но основанием для проверки является письменное заявление. Чаще всего поступают жалобы на качество пищевой продукции", — рассказал Пачкория в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.