Хаджимба: все незаконные строения будут снесены в судебном порядке

"Так получилось, что возможность заработать, привела к тому, что в этой заповедной зоне стали возникать строения, которые никак не вписываются в требования. Решения, которые принимались, были нацелены на то, чтобы привести в порядок этот процесс. Мы пошли по законному пути. Нашлись люди, которые пошли по пути закона — одно из строений было убрано хозяином, по другому строению, которое прошло через судебные рассмотрения, и по которому было принято решение о сносе, были приняты соответствующие действия. Действия, которые были нацелены на то, чтобы во главе всех наших дел главенствовал бы закон. И по решению суда, структурам были даны соответствующие указания, и они выполнили эту задачу", — сказал Хаджимба.