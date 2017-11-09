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Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба: все незаконные строения будут снесены в судебном порядке

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба в четверг 9 ноября провел брифинг, посвященный незаконному строительству объектов в республике.

"Так получилось, что возможность заработать, привела к тому, что в этой заповедной зоне стали возникать строения, которые никак не вписываются в требования. Решения, которые принимались, были нацелены на то, чтобы привести в порядок этот процесс. Мы пошли по законному пути. Нашлись люди, которые пошли по пути закона  — одно из строений  было убрано хозяином, по другому строению, которое прошло через судебные рассмотрения, и по которому было принято решение о сносе, были приняты соответствующие действия. Действия, которые были нацелены на то, чтобы во главе всех наших дел главенствовал бы закон. И по решению суда, структурам были даны соответствующие указания, и они выполнили эту задачу", — сказал Хаджимба. 

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