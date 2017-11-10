Гаделия: большая честь записать саундтрек к фильму "Зиновьев, я люблю тебя!"

Органист из Абхазии Лука Гаделия записал саундтрек к литературному киноальманаху "Зиновьев, я люблю тебя!", посвященному 95-летию русского философа, писателя и социолога Александра Зиновьева.

"Куратор проекта Алексей Блинов и вдова русского философа Ольга Зиновьева предложили мне записать саундтреки к этому фильму. Процесс был длительный и интересный, так как мы записали необычную для исполнения на органе музыку – это песни из репертуара Стинга, Эдит Пиаф, The Beatles и другие. Поэтому мне пришлось делать специальные транскрипции", — сказал Гаделия.

Лука Гаделия отметил, что для него было большой честью принять участие в этом знаковом проекте и познакомиться с семьей Александра Зиновьева, его супругой Ольгой Мироновной.