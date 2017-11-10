Блинов о киноальманахе "Зиновьев, я люблю тебя!": две серии доступны к просмотру

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Съемки 20-серийного киноальманаха проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а музыку записывали в Абхазии. Об этом в интервью Sputnik Абхазия рассказал режиссер фильма "Зиновьев, я люблю тебя!" Алексей Блинов.