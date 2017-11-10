Дешин: "Софичку" покажет сеть кинотеатров "КАРО"

"23 ноября мы выпускаем в эксклюзивный прокат в семи городах России "Софичку" Киры Коваленко в рамках программы "Новое молодое кино". Прокат пройдет только в сети кинотеатров "КАРО". Мы выбрали шесть самых талантливых фильмов 2016-2017 годов, у которых нет официальных прокатчиков. Таким образом, мы даем шанс молодым режиссерам на полноценный прокат", — сказал Дешин.