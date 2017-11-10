Дгебия: милиция делает столько, сколько позволяют возможности

"Мы не можем говорить сегодня, что плохо работает милиция. У нас есть какие-то пробелы, но есть и продвижения. Все говорят, что все плохо – так не бывает. Руководители на местах делали все возможное, особенно в послевоенное время. Сотрудники органов внутренних дел делают столько, сколько позволяет время и материальное обеспечение. Надеемся, что в будущем будет лучше", — сказал Дгебия.