Алавердян о фестивале "Азбука Искусств ABC-2017": наконец нам удалось посоревноваться

Руководитель ансамбля "Каданс" Алик Алавердян, участницы ансамбля Николь Гигава и Саломея Еник в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали об участии в международном открытом фестивале искусств "Азбука Искусств ABC-2017", который прошел в Пушкино 3-4 ноября.

"Гордимся тем, что очень достойно выступили. Во всех трех номинациях завоевали призовые места. В номинации народный вокал стали лауреатами третьей премии, за песню "Выйду ночью в поле с конем" завоевали второе место, и первую премию мы завоевали, исполнив гимн России в абхазских национальных костюмах", — сказал Алавердян.

Фестиваль проходил в рамках празднования Дня народного единства и собрал более 1500 участников и зрителей из нескольких стран. Свое исполнительское искусство показали детские и молодежные хореографические, вокальные, инструментальные коллективы, профессиональные дуэты и солисты. Лауреатам и победителям конкурса были вручены дипломы и памятные призы.



