15:06 13 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Надежда Захарова
© Sputnik / Томас Тхайцук

Захарова о советских вкладах в Сбербанке: завершим выплаты в 2019 году

Радио
Получить короткую ссылку
115 0 0

Как реализуется программа компенсационных выплат вкладов, внесенных в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала бухгалтер-ревизор Сбербанка по компенсации устаревших вкладов Надежда Захарова.

"Общее количество вкладчиков, которые попали под регистрацию вкладов с 2003 по 2012 годы составляет 22 452 человека. С 2012 года прибавилось почти две с половиной тысячи человек, а в 2017 году — одиннадцать тысяч человек. Сейчас производится выплата по чекам, зарегистрированным в 2003 году. Людям до 1970 года рождения, не получившим выплату, необходимо подать заявление в администрации районов и городов о том, что у них есть чеки", — сказала Захарова.

По словам Захаровой, на следующий год будут производиться выплаты гражданам до 1990 года рождения по чекам или по книжкам, зарегистрированным в 2003 году. 

"Обязательно иметь при себе чек, паспорт гражданина Абхазии. Только в этом случае можно подать заявление", — отметила Захарова.

Как отметила бухгалтер-ревизор Сбербанка по компенсации устаревших вкладов, это касается и выплат гражданам, которые зарегистрировали книжки в 2012 году. Данной категории выплата производится лицам до 1950 года рождения. 

"Компенсация идет один к нарицательной стоимости данного рубля, то есть один к одному", — сказала Захарова.

Кабинет Министров Абхазии на 2015 год установил категории граждан, имеющих право на компенсацию вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года и прошедших регистрацию в период с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фестиваль народного танца
    В ритме танца

    В столице Южной Осетии Цхинвале определились победители второго республиканского фестиваля народного танца "Хонга кафт".

  • Самолет Boeing 787 Dreamliner, фото из архива
    Миллиарды за "мечту"

    Компания "Азербайджанские Авиалинии" и корпорация Boeing подписали соглашение о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F на общую сумму почти $2 млрд.

  • Сейсмограф. Землетрясение
    Иранское "эхо"

    Отголоски разрушительного землетрясения в Иране, которое стало причиной гибели сотен человек, ощущались в Армении.

  • Автомобиль такси, архивное фото
    Эх, прокачу!

    Транспортные полицейские на трое суток задержали жителя Алматы за назойливое приставание к гражданам в аэропорту южной столицы Казахстана.

  • Очереди фур на границе. Архивное фото
    Всем стоять!

    На кыргызско-казахской границе вновь увеличилась очередь из большегрузных машин – в час пропускается только шесть машин.

  • Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович
    Президентское слово

    Белорусский теннис скоро громко о себе заявит, пообещал Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Вся латвийская мощь

    Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что в военном отношении страна еще никогда не была так сильна и уверена в своей безопасности.

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Он над нами издевался!

    Почему Пентагон при военном бюджете 640 миллиардов долларов выделяет прибалтийским странам на борьбу с "русской угрозой" всего сто миллионов?

  • Символы закона и правосудия
    Молдавский "пушер"

    Восемь граждан Молдовы осуждены на длительные сроки в Белгородский области России за распространение наркотиков.

  • Учебно-тренировочные полеты вертолёта Ми-35М, архивное фото
    Поддержка с воздуха

    Россия перебросила около 40 самолетов и вертолетов на учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистан.

  • Строительная площадка ГЭС
    Энергия воды

    Узбекистан приступил к проектно-изыскательским работам по возведению одного из крупнейших гидрообъектов в Центральной Азии — Пскемской ГЭС.

  • Советскую символику можно встретить в киосках на рынке Балтийского вокзала. Медали, ордена, значки и знаки отличия покупают в основном иностранцы
    "Советская" Эстония

    Житель Таллинна владеет коллекцией предметов советского быта, достойной отдельного музея. Никакой политики, просто быт, уверяет хранитель.

  • Фестиваль народного танца
    В ритме танца

    В столице Южной Осетии Цхинвале определились победители второго республиканского фестиваля народного танца "Хонга кафт".

  • Самолет Boeing 787 Dreamliner, фото из архива
    Миллиарды за "мечту"

    Компания "Азербайджанские Авиалинии" и корпорация Boeing подписали соглашение о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F на общую сумму почти $2 млрд.

  • Сейсмограф. Землетрясение
    Иранское "эхо"

    Отголоски разрушительного землетрясения в Иране, которое стало причиной гибели сотен человек, ощущались в Армении.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Минорная постановка в импровизированном лагере, где спит этот человек. Лион. Франция
Парад на Красной площади и Трамп у трапа: неделя в объективе
Официальная встреча и неформальная прогулка: Барон Вака провел день в Абхазии
Официальная встреча и неформальная прогулка: Барон Вака провел день в Абхазии
Важные правила для родителей - как найти общий язык с ребенком
Важные правила для родителей: как найти общий язык с ребенком

Соцсети

Sputnikabkhazia