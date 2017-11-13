Захарова о советских вкладах в Сбербанке: завершим выплаты в 2019 году

По словам Захаровой, на следующий год будут производиться выплаты гражданам до 1990 года рождения по чекам или по книжкам, зарегистрированным в 2003 году.
"Обязательно иметь при себе чек, паспорт гражданина Абхазии. Только в этом случае можно подать заявление", — отметила Захарова.
Как отметила бухгалтер-ревизор Сбербанка по компенсации устаревших вкладов, это касается и выплат гражданам, которые зарегистрировали книжки в 2012 году. Данной категории выплата производится лицам до 1950 года рождения.
"Компенсация идет один к нарицательной стоимости данного рубля, то есть один к одному", — сказала Захарова.
Кабинет Министров Абхазии на 2015 год установил категории граждан, имеющих право на компенсацию вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года и прошедших регистрацию в период с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года.