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Камма Гопия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гопия об акции "Тепло сердца": дети делились добротой и теплой одеждой

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Во Всемирный день доброты 13 ноября благотворительная общественная организация "Киараз" запустила акцию "Тепло сердца" по сбору теплых вещей для малоимущих семей Абхазии. О том, как стартовала акция, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия.

"Акция продлится от 10 до 20 дней. За этот период любой желающий может пожертвовать свою одежду для того, чтобы мы могли отдать ее людям. На протяжении 20 дней наши волонтеры поедут по адресатам, заберут одежду, которую мы в дальнейшем отсортируем и раздадим тем, кому она нужна. Сегодня во всех столичных школах Абхазии были установлены ящики добра, ученики делились своей теплой одеждой, своей добротой,  чтобы нуждающийся человек почувствовал это тепло", — сказала Гопия.

Исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия отметила, что добро, которое существует в людях, его нужно распространять, им нужно делиться, и ни в коем случае не делать так, чтобы оно потерялось. 


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