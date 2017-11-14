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Валентина Усенко
© Sputnik. Табылды Кадырбеков

Усенко: нужно развивать остроту зрения ребенка до пяти лет

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По словам офтальмолога Валентины Усенко, 93% детей рождаются с астигматизмом или дальнозоркостью. Как реабилитировать патологию, врач рассказала в эфире радио Sputnik.

"Непосредственно в детском возрасте снижение остроты зрения объясняется врожденной аномалией, то есть нарушением преломляющей способности в оптической системе глаза. 93% детей рождаются с дальнозоркостью и дальнозорким астигматизмом.

Если не корригировать этот астигматизм, то острота зрения не развивается, а затормаживается. Развить эту остроту зрения можно до пяти лет. Когда ребенок идет в школу, ослабление зрения, которое называется амблиопей, нельзя уже устранить. Если до пяти лет не стимулировать развитие зрения путем коррекции глаза, то в школьном возрасте реабилитировать непосредственно патологию не сможем", — прокомментировала Валентина Sputnik Усенко.

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