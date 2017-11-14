Аргун: существует полное излечение от сахарного диабета

"Пациент обязан встать на учет в поликлинику по месту жительства. На инсулинотерапии ему бесплатно выдается инсулин. К сожалению, современные лекарства без побочных эффектов, более эффективные, они очень дорогие. Сейчас используют хирургический метод лечения сахарного диабета второго типа, он позволяет говорить о полном излечении диабета", — сказала Аргун.