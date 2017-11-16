Барциц о бюджете Абхазии на 2018 год: социально направленный

Об основных параметрах Государственного бюджета республики на 2018 год на заседании Кабинета Министров Абхазии рассказал премьер-министр страны Беслан Барциц.

Кабинет Министров Абхазии на заседании в среду 15 ноября принял Государственный бюджет республики на 2018 год. Основные параметры финансового документа озвучил премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.

"В проекте бюджета на 2018 год предусматриваются основные параметры Государственного бюджета по доходам на уровне 9 миллиардов 501 миллиона, по расходам — на уровне 9 миллиардов 602 миллионов рублей. Общий объем финансовой помощи Российской Федерации прогнозируется на уровне 4 миллиардов 292 миллионов рублей, в том числе на текущее финансирование 2 миллиарда 671 миллион рублей и на бюджетные инвестиции — 1 миллиард 620 миллион рублей. В основном в формирование расходной части бюджета заложена реализация приоритетных задач, среди которых исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций, сохранение социальной направленности бюджета", — рассказал Барциц.



