Вайсберг: биткоин пока не обладает внутренней стоимостью

"Доверие к той или иной валюте обеспечивает ее стоимость и курс, другое дело, что любая валюта подкреплена активами Центрального банка, что касается биткоина – этого не происходит, поэтому доля доверия именно в биткоине, в его стоимости – колоссальна. Эта система не несет никаких обязательств по системе платежей, по выплатам. В отличие от доллара, рубля, евро – это валюта, которая какой-то внутренней стоимостью пока не обладает", — сказал Вайсберг в эфире радио Sputnik

Еще в августе самая популярная и дорогая криптовалюта в мире — биткоин — разделилась на две: Bitcoin Classic и Bitcoin Сash. Так решено было сделать, чтобы оптимизировать работу системы для массовых пользователей. Буквально на днях курс классического биткоина обвалился почти на 30%, а Bitcoin Сash, наоборот, подорожал на 35%, в воскресенье дойдя до отметки 2426 доллара. Вскоре биткоин начал отыгрывать падение, а "кэш" немного скорректировался.