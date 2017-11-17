Сковрцов о фильме "Возвращение имени": трагические судьбы пропавших без вести

"Картина "Возвращение имени" посвящается трагедии народа Абхазии, связанной с историей Великой Отечественной войны. К сожалению, в Абхазии пропавших без вести несколько тысяч человек. Многие считают, что эта цифра на уровне восьми тысяч, это те, кто пропал без вести с 1941 по 1945 год. В этой категории граждан большое количество относится к тем, кто пропал в немецких концлагерях. К счастью, мне удалось найти немецкий архив, и я посчитал своим догом привезти его в Абхазию, чтобы родственники погибших смогли узнать о судьбах своих родных – это 320 человек", — сказал Скворцов.