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Надежда Захарова
© Sputnik / Томас Тхайцук

Захарова о советских вкладах в Сбербанке: нет информации о новой регистрации книжек

Радио
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На многочисленные вопросы граждан Абхазии о том, как получить компенсационные выплаты по советским вкладам в Сбербанке, ответила бухгалтер-ревизор Сбербанка по компенсации устаревших вкладов Надежда Захарова.

"Вопросы, в основном, касаются регистрации сберкнижек, которые находятся на руках, которые люди не успели зарегистрировать. Регистрация проходила в 2003, в 2012, в 2015 годах, но не все успели зарегистрировать книжки. Информацией о регистрации данных сберегательных книжек Сбербанк Абхазии пока не располагает. С вопросами о регистрации можно обращаться в Управление по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета Министров как лично, так и по телефону  9974480", — сообщила Надежда Захарова в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 




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