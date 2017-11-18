Захарова о советских вкладах в Сбербанке: нет информации о новой регистрации книжек

"Вопросы, в основном, касаются регистрации сберкнижек, которые находятся на руках, которые люди не успели зарегистрировать. Регистрация проходила в 2003, в 2012, в 2015 годах, но не все успели зарегистрировать книжки. Информацией о регистрации данных сберегательных книжек Сбербанк Абхазии пока не располагает. С вопросами о регистрации можно обращаться в Управление по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета Министров как лично, так и по телефону 9974480", — сообщила Надежда Захарова в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.