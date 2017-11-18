Голубовский: серьезные инвесторы готовы вкладывать в биткоин

Инвесторы готовы вкладывать большие деньги в биткоин, потому что за эту тему взялись большие компании, рассказал в интервью Sputnik аналитик финансовой группы "КалитА-Финанс" Дмитрий Голубовский.

"Серьезные инвесторы готовы вкладывать большие деньги в биткоин, потому что за эту тему взялись очень большие компании. Еще весной этого года, когда стали выходить первые обзоры от инвестиционных банков, которые начали пытаться прогнозировать курс криптовалюты, было понятно, что эту тему начнут интегрировать в классические финансы, в классические инвестиционные банки. Собственно говоря, сейчас мы это и наблюдаем", — рассказал Савельев в интервью радио Sputnik.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 8,040 тысячи долларов, а затем вновь перешла к снижению, следует из данных торгов. Новый рекорд был достигнут всего несколько дней спустя после резкого падения, которое привело к снижению капитализации валюты на 38 миллиардов долларов. Удешевление было связано с отменой планировавшегося ранее внесения изменения в программный код валюты — хардфорка, известного как SegWit2x.