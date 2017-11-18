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Александр Карданов
© Sputnik / Илона Хварцкия

Карданов: в конвое императора России служили более двухсот адыгов и 13 балкарцев

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Темы:
Х Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (21)
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Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября. Среди участников фестиваля режиссер Аслан Карданов из Кабардино-Балкарии, который привез новый документальный фильм о кабардинском взводе кавказского императорского конвоя "Они служили России".

"Работа моя о наших соотечественниках адыгах, балкарцах, которые служили в конвое императора России. За время существования конвоя в нем служило более двухсот адыгов и 13 балкарцев. На примере некоторых наших соотечественников, мы рассказали о том, что из себя представлял этот конвой", — рассказал Александ Карданов в интервью ведущей Sputnik Абхазия Белле Кварчия. 

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября. Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Х Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (21)

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