Карданов: в конвое императора России служили более двухсот адыгов и 13 балкарцев

"Работа моя о наших соотечественниках адыгах, балкарцах, которые служили в конвое императора России. За время существования конвоя в нем служило более двухсот адыгов и 13 балкарцев. На примере некоторых наших соотечественников, мы рассказали о том, что из себя представлял этот конвой", — рассказал Александ Карданов в интервью ведущей Sputnik Абхазия Белле Кварчия.
Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября. Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.