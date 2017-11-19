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Александр Савельев
© Фото: личный архив

Савельев: надеемся, что хамсовая путина в этом году порадует

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От чего зависит удачная путина хамсы, на радио Sputnik рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Наибольшая концентрация хамсы в Черном море. Были случаи, когда в Балаклавскую бухту заходило такое количество хамсы, что серебряные изделия в Севастополе начинали покрываться коррозией, запах выветривался в течение года. Надеемся, что в этом году хамсовая путина нас тоже порадует. Рыбалка – это рискованный бизнес, связанный с природой и многое зависит от мастерства, с которым капитан выходит на промысел. Именно он определяет, где сосредоточены косяки рыбы, как к ним подойти", — рассказал Савельев. 





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