Савельев: надеемся, что хамсовая путина в этом году порадует

"Наибольшая концентрация хамсы в Черном море. Были случаи, когда в Балаклавскую бухту заходило такое количество хамсы, что серебряные изделия в Севастополе начинали покрываться коррозией, запах выветривался в течение года. Надеемся, что в этом году хамсовая путина нас тоже порадует. Рыбалка – это рискованный бизнес, связанный с природой и многое зависит от мастерства, с которым капитан выходит на промысел. Именно он определяет, где сосредоточены косяки рыбы, как к ним подойти", — рассказал Савельев.



